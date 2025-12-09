- 成长
交易:
10 833
盈利交易:
7 991 (73.76%)
亏损交易:
2 842 (26.23%)
最好交易:
895.00 USD
最差交易:
-762.59 USD
毛利:
119 023.92 USD (1 875 614 pips)
毛利亏损:
-60 190.49 USD (1 898 569 pips)
最大连续赢利:
50 (16 411.00 USD)
最大连续盈利:
16 411.00 USD (50)
夏普比率:
0.08
交易活动:
61.64%
最大入金加载:
40.11%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
632
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
11.47
长期交易:
5 319 (49.10%)
短期交易:
5 514 (50.90%)
利润因子:
1.98
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
14.89 USD
平均损失:
-21.18 USD
最大连续失误:
22 (-5 123.23 USD)
最大连续亏损:
-5 123.23 USD (22)
每月增长:
24.32%
年度预测:
295.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 130.96 USD (19.20%)
相对跌幅:
结余:
10.98% (5 130.96 USD)
净值:
57.86% (24 942.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10833
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
最好交易: +895.00 USD
最差交易: -763 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +16 411.00 USD
最大连续亏损: -5 123.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
261%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 833
73%
62%
1.97
5.43
USD
USD
58%
1:500