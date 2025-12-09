SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Prophet NO4
Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 820
Negociações com lucro:
7 981 (73.76%)
Negociações com perda:
2 839 (26.24%)
Melhor negociação:
895.00 USD
Pior negociação:
-762.59 USD
Lucro bruto:
118 998.94 USD (1 874 313 pips)
Perda bruta:
-60 176.70 USD (1 897 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (16 411.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 411.00 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
61.64%
Depósito máximo carregado:
40.11%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
637
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
11.46
Negociações longas:
5 312 (49.09%)
Negociações curtas:
5 508 (50.91%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
5.44 USD
Lucro médio:
14.91 USD
Perda média:
-21.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-5 123.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 123.23 USD (22)
Crescimento mensal:
24.29%
Previsão anual:
294.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 130.96 USD (19.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.98% (5 130.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.86% (24 942.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD' 10820
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +895.00 USD
Pior negociação: -763 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +16 411.00 USD
Máxima perda consecutiva: -5 123.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
