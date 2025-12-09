- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 820
Negociações com lucro:
7 981 (73.76%)
Negociações com perda:
2 839 (26.24%)
Melhor negociação:
895.00 USD
Pior negociação:
-762.59 USD
Lucro bruto:
118 998.94 USD (1 874 313 pips)
Perda bruta:
-60 176.70 USD (1 897 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (16 411.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 411.00 USD (50)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
61.64%
Depósito máximo carregado:
40.11%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
637
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
11.46
Negociações longas:
5 312 (49.09%)
Negociações curtas:
5 508 (50.91%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
5.44 USD
Lucro médio:
14.91 USD
Perda média:
-21.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-5 123.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 123.23 USD (22)
Crescimento mensal:
24.29%
Previsão anual:
294.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 130.96 USD (19.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.98% (5 130.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.86% (24 942.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10820
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +895.00 USD
Pior negociação: -763 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +16 411.00 USD
Máxima perda consecutiva: -5 123.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 820
73%
62%
1.97
5.44
USD
USD
58%
1:500