トレード:
10 824
利益トレード:
7 984 (73.76%)
損失トレード:
2 840 (26.24%)
ベストトレード:
895.00 USD
最悪のトレード:
-762.59 USD
総利益:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
総損失:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
最大連続の勝ち:
50 (16 411.00 USD)
最大連続利益:
16 411.00 USD (50)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
61.64%
最大入金額:
40.11%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
632
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
11.47
長いトレード:
5 313 (49.09%)
短いトレード:
5 511 (50.91%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
14.91 USD
平均損失:
-21.19 USD
最大連続の負け:
22 (-5 123.23 USD)
最大連続損失:
-5 123.23 USD (22)
月間成長:
24.30%
年間予想:
294.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 130.96 USD (19.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.98% (5 130.96 USD)
エクイティによる:
57.86% (24 942.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10824
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
ベストトレード: +895.00 USD
最悪のトレード: -763 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +16 411.00 USD
最大連続損失: -5 123.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
