Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 824
Прибыльных трейдов:
7 984 (73.76%)
Убыточных трейдов:
2 840 (26.24%)
Лучший трейд:
895.00 USD
Худший трейд:
-762.59 USD
Общая прибыль:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Общий убыток:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (16 411.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 411.00 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
61.64%
Макс. загрузка депозита:
40.11%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
632
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
11.47
Длинных трейдов:
5 313 (49.09%)
Коротких трейдов:
5 511 (50.91%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
14.91 USD
Средний убыток:
-21.19 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-5 123.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 123.23 USD (22)
Прирост в месяц:
24.30%
Годовой прогноз:
294.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 130.96 USD (19.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (5 130.96 USD)
По эквити:
57.86% (24 942.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD' 10824
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +895.00 USD
Худший трейд: -763 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +16 411.00 USD
Макс. убыток в серии: -5 123.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
