Всего трейдов:
10 824
Прибыльных трейдов:
7 984 (73.76%)
Убыточных трейдов:
2 840 (26.24%)
Лучший трейд:
895.00 USD
Худший трейд:
-762.59 USD
Общая прибыль:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Общий убыток:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (16 411.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 411.00 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
61.64%
Макс. загрузка депозита:
40.11%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
632
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
11.47
Длинных трейдов:
5 313 (49.09%)
Коротких трейдов:
5 511 (50.91%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
14.91 USD
Средний убыток:
-21.19 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-5 123.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 123.23 USD (22)
Прирост в месяц:
24.30%
Годовой прогноз:
294.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 130.96 USD (19.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.98% (5 130.96 USD)
По эквити:
57.86% (24 942.20 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD'
10824
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD'
59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD'
-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +895.00 USD
Худший трейд: -763 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +16 411.00 USD
Макс. убыток в серии: -5 123.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
30 USD в месяц
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
USD
58%
1:500