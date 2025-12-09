- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 824
Profit Trade:
7 984 (73.76%)
Loss Trade:
2 840 (26.24%)
Best Trade:
895.00 USD
Worst Trade:
-762.59 USD
Profitto lordo:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Perdita lorda:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (16 411.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 411.00 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
61.64%
Massimo carico di deposito:
40.11%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
633
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
11.47
Long Trade:
5 313 (49.09%)
Short Trade:
5 511 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
14.91 USD
Perdita media:
-21.19 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-5 123.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 123.23 USD (22)
Crescita mensile:
24.30%
Previsione annuale:
294.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 130.96 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.98% (5 130.96 USD)
Per equità:
57.86% (24 942.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10824
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +895.00 USD
Worst Trade: -763 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +16 411.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5 123.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
USD
58%
1:500