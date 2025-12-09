SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Prophet NO4
Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 824
Profit Trade:
7 984 (73.76%)
Loss Trade:
2 840 (26.24%)
Best Trade:
895.00 USD
Worst Trade:
-762.59 USD
Profitto lordo:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Perdita lorda:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (16 411.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 411.00 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
61.64%
Massimo carico di deposito:
40.11%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
633
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
11.47
Long Trade:
5 313 (49.09%)
Short Trade:
5 511 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
14.91 USD
Perdita media:
-21.19 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-5 123.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 123.23 USD (22)
Crescita mensile:
24.30%
Previsione annuale:
294.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 130.96 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.98% (5 130.96 USD)
Per equità:
57.86% (24 942.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD' 10824
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +895.00 USD
Worst Trade: -763 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +16 411.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5 123.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Non ci sono recensioni
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Prophet NO4
30USD al mese
260%
0
0
USD
46K
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.