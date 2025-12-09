SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 789%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 039
Kârla kapanan işlemler:
17 594 (73.18%)
Zararla kapanan işlemler:
6 445 (26.81%)
En iyi işlem:
1 711.63 USD
En kötü işlem:
-828.86 USD
Brüt kâr:
108 239.32 USD (2 453 142 pips)
Brüt zarar:
-68 731.09 USD (2 623 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (849.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 481.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
45.85%
Maks. mevduat yükü:
0.64%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
261
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
11.52
Alış işlemleri:
14 599 (60.73%)
Satış işlemleri:
9 440 (39.27%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
6.15 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-894.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 171.75 USD (11)
Aylık büyüme:
16.95%
Yıllık tahmin:
205.67%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 173.99 USD
Maksimum:
3 429.61 USD (80.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (3 429.61 USD)
Varlığa göre:
0.29% (72.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21552
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -200K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 711.63 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +849.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -894.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@DennisShangguan

İnceleme yok
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
