- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24 039
Kârla kapanan işlemler:
17 594 (73.18%)
Zararla kapanan işlemler:
6 445 (26.81%)
En iyi işlem:
1 711.63 USD
En kötü işlem:
-828.86 USD
Brüt kâr:
108 239.32 USD (2 453 142 pips)
Brüt zarar:
-68 731.09 USD (2 623 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (849.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 481.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
45.85%
Maks. mevduat yükü:
0.64%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
261
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
11.52
Alış işlemleri:
14 599 (60.73%)
Satış işlemleri:
9 440 (39.27%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
6.15 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-894.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 171.75 USD (11)
Aylık büyüme:
16.95%
Yıllık tahmin:
205.67%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 173.99 USD
Maksimum:
3 429.61 USD (80.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (3 429.61 USD)
Varlığa göre:
0.29% (72.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21552
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|33K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-200K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 711.63 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +849.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -894.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
