SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1 789%
BCRCo-REAL
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24 039
Bénéfice trades:
17 594 (73.18%)
Perte trades:
6 445 (26.81%)
Meilleure transaction:
1 711.63 USD
Pire transaction:
-828.86 USD
Bénéfice brut:
108 239.32 USD (2 453 142 pips)
Perte brute:
-68 731.09 USD (2 623 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (849.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 481.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
37.43%
Charge de dépôt maximale:
0.64%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
261
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
11.52
Longs trades:
14 599 (60.73%)
Courts trades:
9 440 (39.27%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
6.15 USD
Perte moyenne:
-10.66 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-894.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 171.75 USD (11)
Croissance mensuelle:
16.95%
Prévision annuelle:
205.67%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 173.99 USD
Maximal:
3 429.61 USD (80.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.59% (3 429.61 USD)
Par fonds propres:
0.29% (72.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21552
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -200K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 711.63 USD
Pire transaction: -829 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +849.91 USD
Perte consécutive maximale: -894.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Telegram:@DennisShangguan

Aucun avis
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Prophet NO1
30 USD par mois
1 789%
0
0
USD
25K
USD
88
12%
24 039
73%
37%
1.57
1.64
USD
81%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.