Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1 789%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24 041
Profit Trade:
17 596 (73.19%)
Loss Trade:
6 445 (26.81%)
Best Trade:
1 711.63 USD
Worst Trade:
-828.86 USD
Profitto lordo:
108 242.99 USD (2 453 508 pips)
Perdita lorda:
-68 731.09 USD (2 623 001 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (849.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 481.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
45.53%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
259
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.52
Long Trade:
14 601 (60.73%)
Short Trade:
9 440 (39.27%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
6.15 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-894.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 171.75 USD (11)
Crescita mensile:
16.97%
Previsione annuale:
205.89%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 173.99 USD
Massimale:
3 429.61 USD (80.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (3 429.61 USD)
Per equità:
0.29% (72.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21554
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -200K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 711.63 USD
Worst Trade: -829 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +849.91 USD
Massima perdita consecutiva: -894.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@DennisShangguan

Non ci sono recensioni
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
