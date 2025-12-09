- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24 041
Profit Trade:
17 596 (73.19%)
Loss Trade:
6 445 (26.81%)
Best Trade:
1 711.63 USD
Worst Trade:
-828.86 USD
Profitto lordo:
108 242.99 USD (2 453 508 pips)
Perdita lorda:
-68 731.09 USD (2 623 001 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (849.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 481.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
45.53%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
259
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.52
Long Trade:
14 601 (60.73%)
Short Trade:
9 440 (39.27%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
6.15 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-894.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 171.75 USD (11)
Crescita mensile:
16.97%
Previsione annuale:
205.89%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 173.99 USD
Massimale:
3 429.61 USD (80.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (3 429.61 USD)
Per equità:
0.29% (72.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21554
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-200K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 711.63 USD
Worst Trade: -829 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +849.91 USD
Massima perdita consecutiva: -894.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
