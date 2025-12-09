信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0条评论
可靠性
91
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 1 842%
BCRCo-REAL
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24 665
盈利交易:
18 095 (73.36%)
亏损交易:
6 570 (26.64%)
最好交易:
1 711.63 USD
最差交易:
-828.86 USD
毛利:
109 903.41 USD (2 536 830 pips)
毛利亏损:
-69 702.23 USD (2 692 561 pips)
最大连续赢利:
84 (849.91 USD)
最大连续盈利:
2 481.16 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
19.61%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
213
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
11.72
长期交易:
15 225 (61.73%)
短期交易:
9 440 (38.27%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.63 USD
平均利润:
6.07 USD
平均损失:
-10.61 USD
最大连续失误:
27 (-894.77 USD)
最大连续亏损:
-2 171.75 USD (11)
每月增长:
4.70%
年度预测:
57.05%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
2 173.99 USD
最大值:
3 429.61 USD (80.59%)
相对跌幅:
结余:
80.59% (3 429.61 USD)
净值:
1.71% (420.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 22178
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 34K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -186K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 711.63 USD
最差交易: -829 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +849.91 USD
最大连续亏损: -894.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

没有评论
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Prophet NO1
每月30 USD
1 842%
0
0
USD
25K
USD
91
13%
24 665
73%
20%
1.57
1.63
USD
81%
1:400
复制

