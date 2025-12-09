- 成长
交易:
24 665
盈利交易:
18 095 (73.36%)
亏损交易:
6 570 (26.64%)
最好交易:
1 711.63 USD
最差交易:
-828.86 USD
毛利:
109 903.41 USD (2 536 830 pips)
毛利亏损:
-69 702.23 USD (2 692 561 pips)
最大连续赢利:
84 (849.91 USD)
最大连续盈利:
2 481.16 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
19.61%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
213
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
11.72
长期交易:
15 225 (61.73%)
短期交易:
9 440 (38.27%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.63 USD
平均利润:
6.07 USD
平均损失:
-10.61 USD
最大连续失误:
27 (-894.77 USD)
最大连续亏损:
-2 171.75 USD (11)
每月增长:
4.70%
年度预测:
57.05%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
2 173.99 USD
最大值:
3 429.61 USD (80.59%)
相对跌幅:
结余:
80.59% (3 429.61 USD)
净值:
1.71% (420.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22178
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-186K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 711.63 USD
最差交易: -829 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +849.91 USD
最大连续亏损: -894.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
