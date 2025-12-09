- 成長
トレード:
24 694
利益トレード:
18 120 (73.37%)
損失トレード:
6 574 (26.62%)
ベストトレード:
1 711.63 USD
最悪のトレード:
-828.86 USD
総利益:
109 951.52 USD (2 539 859 pips)
総損失:
-69 716.63 USD (2 694 000 pips)
最大連続の勝ち:
84 (849.91 USD)
最大連続利益:
2 481.16 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
19.61%
最大入金額:
2.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
215
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
11.73
長いトレード:
15 254 (61.77%)
短いトレード:
9 440 (38.23%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
6.07 USD
平均損失:
-10.60 USD
最大連続の負け:
27 (-894.77 USD)
最大連続損失:
-2 171.75 USD (11)
月間成長:
4.56%
年間予想:
55.38%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 173.99 USD
最大の:
3 429.61 USD (80.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.59% (3 429.61 USD)
エクイティによる:
1.71% (420.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22207
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-185K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 711.63 USD
最悪のトレード: -829 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +849.91 USD
最大連続損失: -894.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
30 USD/月
1 845%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
91
13%
24 694
73%
20%
1.57
1.63
USD
USD
81%
1:400