- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24 645
Прибыльных трейдов:
18 078 (73.35%)
Убыточных трейдов:
6 567 (26.65%)
Лучший трейд:
1 711.63 USD
Худший трейд:
-828.86 USD
Общая прибыль:
109 865.26 USD (2 533 700 pips)
Общий убыток:
-69 691.77 USD (2 691 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (849.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 481.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
22.28%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.71
Длинных трейдов:
15 205 (61.70%)
Коротких трейдов:
9 440 (38.30%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
6.08 USD
Средний убыток:
-10.61 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-894.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 171.75 USD (11)
Прирост в месяц:
5.54%
Годовой прогноз:
66.73%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 173.99 USD
Максимальная:
3 429.61 USD (80.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.59% (3 429.61 USD)
По эквити:
1.71% (420.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22158
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-188K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 711.63 USD
Худший трейд: -829 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +849.91 USD
Макс. убыток в серии: -894.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
微信：Shangguandaren-Telegram:@DennisShangguan
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 840%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
90
13%
24 645
73%
22%
1.57
1.63
USD
USD
81%
1:400