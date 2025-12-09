СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 1 840%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24 645
Прибыльных трейдов:
18 078 (73.35%)
Убыточных трейдов:
6 567 (26.65%)
Лучший трейд:
1 711.63 USD
Худший трейд:
-828.86 USD
Общая прибыль:
109 865.26 USD (2 533 700 pips)
Общий убыток:
-69 691.77 USD (2 691 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (849.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 481.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
22.28%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
11.71
Длинных трейдов:
15 205 (61.70%)
Коротких трейдов:
9 440 (38.30%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
6.08 USD
Средний убыток:
-10.61 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-894.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 171.75 USD (11)
Прирост в месяц:
5.54%
Годовой прогноз:
66.73%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 173.99 USD
Максимальная:
3 429.61 USD (80.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.59% (3 429.61 USD)
По эквити:
1.71% (420.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 22158
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 34K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -188K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 711.63 USD
Худший трейд: -829 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +849.91 USD
Макс. убыток в серии: -894.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

Нет отзывов
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
