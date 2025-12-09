- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
24 694
Transacciones Rentables:
18 120 (73.37%)
Transacciones Irrentables:
6 574 (26.62%)
Mejor transacción:
1 711.63 USD
Peor transacción:
-828.86 USD
Beneficio Bruto:
109 951.52 USD (2 539 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-69 716.63 USD (2 694 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (849.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 481.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
19.61%
Carga máxima del depósito:
2.78%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
215
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
11.73
Transacciones Largas:
15 254 (61.77%)
Transacciones Cortas:
9 440 (38.23%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
6.07 USD
Pérdidas medias:
-10.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-894.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 171.75 USD (11)
Crecimiento al mes:
4.56%
Pronóstico anual:
55.38%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 173.99 USD
Máxima:
3 429.61 USD (80.59%)
Reducción relativa:
De balance:
80.59% (3 429.61 USD)
De fondos:
1.71% (420.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22207
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-185K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 711.63 USD
Peor transacción: -829 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +849.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -894.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
