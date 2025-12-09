SeñalesSecciones
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 comentarios
Fiabilidad
91 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1 845%
BCRCo-REAL
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24 694
Transacciones Rentables:
18 120 (73.37%)
Transacciones Irrentables:
6 574 (26.62%)
Mejor transacción:
1 711.63 USD
Peor transacción:
-828.86 USD
Beneficio Bruto:
109 951.52 USD (2 539 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-69 716.63 USD (2 694 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (849.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 481.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
19.61%
Carga máxima del depósito:
2.78%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
215
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
11.73
Transacciones Largas:
15 254 (61.77%)
Transacciones Cortas:
9 440 (38.23%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
6.07 USD
Pérdidas medias:
-10.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-894.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 171.75 USD (11)
Crecimiento al mes:
4.56%
Pronóstico anual:
55.38%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 173.99 USD
Máxima:
3 429.61 USD (80.59%)
Reducción relativa:
De balance:
80.59% (3 429.61 USD)
De fondos:
1.71% (420.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 22207
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 34K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -185K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 711.63 USD
Peor transacción: -829 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +849.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -894.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

No hay comentarios
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
