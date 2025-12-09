시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 리뷰
안정성
92
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 989%
BCRCo-REAL
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
25 109
이익 거래:
18 421 (73.36%)
손실 거래:
6 688 (26.64%)
최고의 거래:
1 711.63 USD
최악의 거래:
-828.86 USD
총 수익:
116 761.03 USD (2 653 310 pips)
총 손실:
-74 506.32 USD (2 825 235 pips)
연속 최대 이익:
84 (849.91 USD)
연속 최대 이익:
2 481.16 USD (6)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
20.95%
최대 입금량:
13.12%
최근 거래:
39 분 전
주별 거래 수:
234
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
12.32
롱(주식매수):
15 648 (62.32%)
숏(주식차입매도):
9 461 (37.68%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
6.34 USD
평균 손실:
-11.14 USD
연속 최대 손실:
27 (-894.77 USD)
연속 최대 손실:
-2 203.50 USD (8)
월별 성장률:
11.60%
연간 예측:
140.69%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 173.99 USD
최대한의:
3 429.61 USD (80.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.30% (3 429.61 USD)
자본금별:
27.19% (7 033.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 22622
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 36K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -202K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 711.63 USD
최악의 거래: -829 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +849.91 USD
연속 최대 손실: -894.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

리뷰 없음
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Prophet NO1
월별 30 USD
1 989%
0
0
USD
27K
USD
92
15%
25 109
73%
21%
1.56
1.68
USD
80%
1:400
복제

