Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
91 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 863%
BCRCo-REAL
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24 745
Gewinntrades:
18 154 (73.36%)
Verlusttrades:
6 591 (26.64%)
Bester Trade:
1 711.63 USD
Schlechtester Trade:
-828.86 USD
Bruttoprofit:
110 946.06 USD (2 555 112 pips)
Bruttoverlust:
-70 343.81 USD (2 719 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (849.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 481.16 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
19.61%
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
234
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
11.84
Long-Positionen:
15 305 (61.85%)
Short-Positionen:
9 440 (38.15%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-894.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 171.75 USD (11)
Wachstum pro Monat :
7.24%
Jahresprognose:
87.81%
Algo-Trading:
14%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 173.99 USD
Maximaler:
3 429.61 USD (80.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.30% (3 429.61 USD)
Kapital:
5.26% (1 326.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 22258
GBPAUD 915
EURCAD 425
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
GBPJPY 24
NZDJPY 16
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 34K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 483
EURAUD 1.2K
GBPCAD 605
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
GBPJPY 466
NZDJPY 165
EURJPY 59
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -195K
GBPAUD 15K
EURCAD 453
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
EURJPY 179
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 402
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 711.63 USD
Schlechtester Trade: -829 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +849.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -894.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

Keine Bewertungen
2025.12.09 05:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
A large drawdown may occur on the account again
