- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24 745
Gewinntrades:
18 154 (73.36%)
Verlusttrades:
6 591 (26.64%)
Bester Trade:
1 711.63 USD
Schlechtester Trade:
-828.86 USD
Bruttoprofit:
110 946.06 USD (2 555 112 pips)
Bruttoverlust:
-70 343.81 USD (2 719 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (849.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 481.16 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
19.61%
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
234
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
11.84
Long-Positionen:
15 305 (61.85%)
Short-Positionen:
9 440 (38.15%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-894.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 171.75 USD (11)
Wachstum pro Monat :
7.24%
Jahresprognose:
87.81%
Algo-Trading:
14%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 173.99 USD
Maximaler:
3 429.61 USD (80.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.30% (3 429.61 USD)
Kapital:
5.26% (1 326.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22258
|GBPAUD
|915
|EURCAD
|425
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|483
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|605
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|EURJPY
|59
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-195K
|GBPAUD
|15K
|EURCAD
|453
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|EURJPY
|179
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|402
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 711.63 USD
Schlechtester Trade: -829 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +849.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -894.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
