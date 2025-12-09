- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 588
Kârla kapanan işlemler:
1 834 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
754 (29.13%)
En iyi işlem:
169.70 USD
En kötü işlem:
-32.96 USD
Brüt kâr:
3 788.08 USD (262 718 pips)
Brüt zarar:
-2 051.00 USD (211 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (13.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.85
Alış işlemleri:
1 407 (54.37%)
Satış işlemleri:
1 181 (45.63%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-109.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.21 USD (9)
Aylık büyüme:
16.25%
Yıllık tahmin:
197.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.81 USD
Maksimum:
196.21 USD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.85% (191.81 USD)
Varlığa göre:
0.09% (2.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2588
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|52K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.70 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +13.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OFGCap-Pacific" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
355%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
54
100%
2 588
70%
100%
1.84
0.67
USD
USD
27%
1:500