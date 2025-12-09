- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 588
Profit Trade:
1 834 (70.86%)
Loss Trade:
754 (29.13%)
Best Trade:
169.70 USD
Worst Trade:
-32.96 USD
Profitto lordo:
3 788.08 USD (262 718 pips)
Perdita lorda:
-2 051.00 USD (211 264 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (13.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.85
Long Trade:
1 407 (54.37%)
Short Trade:
1 181 (45.63%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-109.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescita mensile:
16.25%
Previsione annuale:
197.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.81 USD
Massimale:
196.21 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.85% (191.81 USD)
Per equità:
0.09% (2.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|2588
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|52K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.70 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +13.58 USD
Massima perdita consecutiva: -109.17 USD
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
