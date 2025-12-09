SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 355%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 588
Profit Trade:
1 834 (70.86%)
Loss Trade:
754 (29.13%)
Best Trade:
169.70 USD
Worst Trade:
-32.96 USD
Profitto lordo:
3 788.08 USD (262 718 pips)
Perdita lorda:
-2 051.00 USD (211 264 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (13.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.85
Long Trade:
1 407 (54.37%)
Short Trade:
1 181 (45.63%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-109.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescita mensile:
16.25%
Previsione annuale:
197.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.81 USD
Massimale:
196.21 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.85% (191.81 USD)
Per equità:
0.09% (2.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 2588
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 52K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.70 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +13.58 USD
Massima perdita consecutiva: -109.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OFGCap-Pacific" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

