- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 038
盈利交易:
2 105 (69.28%)
亏损交易:
933 (30.71%)
最好交易:
169.70 USD
最差交易:
-32.96 USD
毛利:
4 653.78 USD (284 503 pips)
毛利亏损:
-2 620.00 USD (242 062 pips)
最大连续赢利:
20 (5.01 USD)
最大连续盈利:
267.31 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.24%
最大入金加载:
35.95%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
180
平均持有时间:
8 小时
采收率:
10.37
长期交易:
1 683 (55.40%)
短期交易:
1 355 (44.60%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
11 (-159.35 USD)
最大连续亏损:
-196.21 USD (9)
每月增长:
20.71%
年度预测:
251.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.81 USD
最大值:
196.21 USD (14.12%)
相对跌幅:
结余:
26.85% (191.81 USD)
净值:
21.61% (497.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3038
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|43K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +169.70 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +5.01 USD
最大连续亏损: -159.35 USD
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
415%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
56
100%
3 038
69%
93%
1.77
0.67
USD
USD
27%
1:500