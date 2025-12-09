- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 062
利益トレード:
2 121 (69.26%)
損失トレード:
941 (30.73%)
ベストトレード:
169.70 USD
最悪のトレード:
-32.96 USD
総利益:
4 664.78 USD (285 696 pips)
総損失:
-2 624.59 USD (242 583 pips)
最大連続の勝ち:
20 (5.01 USD)
最大連続利益:
267.31 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
94.25%
最大入金額:
35.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
146
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
10.40
長いトレード:
1 707 (55.75%)
短いトレード:
1 355 (44.25%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
2.20 USD
平均損失:
-2.79 USD
最大連続の負け:
11 (-159.35 USD)
最大連続損失:
-196.21 USD (9)
月間成長:
20.48%
年間予想:
248.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.81 USD
最大の:
196.21 USD (14.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.85% (191.81 USD)
エクイティによる:
21.61% (497.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3062
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|44K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +169.70 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +5.01 USD
最大連続損失: -159.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OFGCap-Pacific"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
79 USD/月
416%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
56
100%
3 062
69%
94%
1.77
0.67
USD
USD
27%
1:500