SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AFSID FX EURJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 79 USD por mês
crescimento desde 2024 416%
OFGCap-Pacific
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 062
Negociações com lucro:
2 121 (69.26%)
Negociações com perda:
941 (30.73%)
Melhor negociação:
169.70 USD
Pior negociação:
-32.96 USD
Lucro bruto:
4 664.78 USD (285 696 pips)
Perda bruta:
-2 624.59 USD (242 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (5.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
267.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
94.25%
Depósito máximo carregado:
35.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
146
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
10.40
Negociações longas:
1 707 (55.75%)
Negociações curtas:
1 355 (44.25%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-2.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-159.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescimento mensal:
20.48%
Previsão anual:
248.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.81 USD
Máximo:
196.21 USD (14.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.85% (191.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.61% (497.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 3062
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 44K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +169.70 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +5.01 USD
Máxima perda consecutiva: -159.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OFGCap-Pacific" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Sem comentários
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFSID FX EURJPY
79 USD por mês
416%
0
0
USD
2.6K
USD
56
100%
3 062
69%
94%
1.77
0.67
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.