Negociações:
3 062
Negociações com lucro:
2 121 (69.26%)
Negociações com perda:
941 (30.73%)
Melhor negociação:
169.70 USD
Pior negociação:
-32.96 USD
Lucro bruto:
4 664.78 USD (285 696 pips)
Perda bruta:
-2 624.59 USD (242 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (5.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
267.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
94.25%
Depósito máximo carregado:
35.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
146
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
10.40
Negociações longas:
1 707 (55.75%)
Negociações curtas:
1 355 (44.25%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-2.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-159.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescimento mensal:
20.48%
Previsão anual:
248.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.81 USD
Máximo:
196.21 USD (14.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.85% (191.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.61% (497.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3062
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|44K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +169.70 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +5.01 USD
Máxima perda consecutiva: -159.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OFGCap-Pacific" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
