Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
월별 79 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 429%
OFGCap-Pacific
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 267
이익 거래:
2 255 (69.02%)
손실 거래:
1 012 (30.98%)
최고의 거래:
169.70 USD
최악의 거래:
-32.96 USD
총 수익:
4 790.58 USD (295 984 pips)
총 손실:
-2 686.04 USD (249 409 pips)
연속 최대 이익:
20 (5.01 USD)
연속 최대 이익:
267.31 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.34%
최대 입금량:
35.95%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
127
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
10.73
롱(주식매수):
1 743 (53.35%)
숏(주식차입매도):
1 524 (46.65%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
2.12 USD
평균 손실:
-2.65 USD
연속 최대 손실:
11 (-159.35 USD)
연속 최대 손실:
-196.21 USD (9)
월별 성장률:
17.81%
연간 예측:
216.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.81 USD
최대한의:
196.21 USD (14.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.85% (191.81 USD)
자본금별:
21.61% (497.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 3267
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 48K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +169.70 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +5.01 USD
연속 최대 손실: -159.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OFGCap-Pacific"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
리뷰 없음
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
