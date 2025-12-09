- 자본
트레이드:
3 267
이익 거래:
2 255 (69.02%)
손실 거래:
1 012 (30.98%)
최고의 거래:
169.70 USD
최악의 거래:
-32.96 USD
총 수익:
4 790.58 USD (295 984 pips)
총 손실:
-2 686.04 USD (249 409 pips)
연속 최대 이익:
20 (5.01 USD)
연속 최대 이익:
267.31 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.34%
최대 입금량:
35.95%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
127
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
10.73
롱(주식매수):
1 743 (53.35%)
숏(주식차입매도):
1 524 (46.65%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
2.12 USD
평균 손실:
-2.65 USD
연속 최대 손실:
11 (-159.35 USD)
연속 최대 손실:
-196.21 USD (9)
월별 성장률:
17.81%
연간 예측:
216.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.81 USD
최대한의:
196.21 USD (14.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.85% (191.81 USD)
자본금별:
21.61% (497.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3267
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|48K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +169.70 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +5.01 USD
연속 최대 손실: -159.35 USD
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
