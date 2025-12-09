- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 022
Прибыльных трейдов:
2 099 (69.45%)
Убыточных трейдов:
923 (30.54%)
Лучший трейд:
169.70 USD
Худший трейд:
-32.96 USD
Общая прибыль:
4 550.80 USD (283 779 pips)
Общий убыток:
-2 546.06 USD (238 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (5.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
267.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.24%
Макс. загрузка депозита:
35.95%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
1 679 (55.56%)
Коротких трейдов:
1 343 (44.44%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-159.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-196.21 USD (9)
Прирост в месяц:
21.43%
Годовой прогноз:
259.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.81 USD
Максимальная:
196.21 USD (14.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.85% (191.81 USD)
По эквити:
21.61% (497.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3022
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|46K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +169.70 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +5.01 USD
Макс. убыток в серии: -159.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OFGCap-Pacific" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
409%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
56
100%
3 022
69%
93%
1.78
0.66
USD
USD
27%
1:500