Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 409%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 022
Прибыльных трейдов:
2 099 (69.45%)
Убыточных трейдов:
923 (30.54%)
Лучший трейд:
169.70 USD
Худший трейд:
-32.96 USD
Общая прибыль:
4 550.80 USD (283 779 pips)
Общий убыток:
-2 546.06 USD (238 435 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (5.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
267.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.24%
Макс. загрузка депозита:
35.95%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
10.22
Длинных трейдов:
1 679 (55.56%)
Коротких трейдов:
1 343 (44.44%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-159.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-196.21 USD (9)
Прирост в месяц:
21.43%
Годовой прогноз:
259.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.81 USD
Максимальная:
196.21 USD (14.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.85% (191.81 USD)
По эквити:
21.61% (497.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 3022
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 46K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +169.70 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +5.01 USD
Макс. убыток в серии: -159.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OFGCap-Pacific" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Нет отзывов
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.