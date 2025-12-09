SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFSID FX EURJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 79 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 418%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 091
Gewinntrades:
2 139 (69.20%)
Verlusttrades:
952 (30.80%)
Bester Trade:
169.70 USD
Schlechtester Trade:
-32.96 USD
Bruttoprofit:
4 686.30 USD (287 162 pips)
Bruttoverlust:
-2 635.84 USD (243 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (5.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
267.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
92.33%
Max deposit load:
35.95%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
159
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
10.45
Long-Positionen:
1 712 (55.39%)
Short-Positionen:
1 379 (44.61%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-159.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-196.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.49%
Jahresprognose:
236.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.81 USD
Maximaler:
196.21 USD (14.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.85% (191.81 USD)
Kapital:
21.61% (497.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 3091
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 44K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +169.70 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OFGCap-Pacific" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Keine Bewertungen
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
