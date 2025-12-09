- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 091
Gewinntrades:
2 139 (69.20%)
Verlusttrades:
952 (30.80%)
Bester Trade:
169.70 USD
Schlechtester Trade:
-32.96 USD
Bruttoprofit:
4 686.30 USD (287 162 pips)
Bruttoverlust:
-2 635.84 USD (243 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (5.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
267.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
92.33%
Max deposit load:
35.95%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
159
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
10.45
Long-Positionen:
1 712 (55.39%)
Short-Positionen:
1 379 (44.61%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-159.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-196.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.49%
Jahresprognose:
236.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.81 USD
Maximaler:
196.21 USD (14.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.85% (191.81 USD)
Kapital:
21.61% (497.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3091
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|2.1K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|44K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +169.70 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OFGCap-Pacific" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
79 USD pro Monat
418%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
57
100%
3 091
69%
92%
1.77
0.66
USD
USD
27%
1:500