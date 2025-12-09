SeñalesSecciones
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 416%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 062
Transacciones Rentables:
2 121 (69.26%)
Transacciones Irrentables:
941 (30.73%)
Mejor transacción:
169.70 USD
Peor transacción:
-32.96 USD
Beneficio Bruto:
4 664.78 USD (285 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 624.59 USD (242 583 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (5.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
267.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
94.25%
Carga máxima del depósito:
35.95%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
146
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
10.40
Transacciones Largas:
1 707 (55.75%)
Transacciones Cortas:
1 355 (44.25%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
2.20 USD
Pérdidas medias:
-2.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-159.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-196.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
20.48%
Pronóstico anual:
248.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.81 USD
Máxima:
196.21 USD (14.12%)
Reducción relativa:
De balance:
26.85% (191.81 USD)
De fondos:
21.61% (497.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 3062
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 44K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +169.70 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +5.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -159.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OFGCap-Pacific" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
No hay comentarios
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFSID FX EURJPY
79 USD al mes
416%
0
0
USD
2.6K
USD
56
100%
3 062
69%
94%
1.77
0.67
USD
27%
1:500
