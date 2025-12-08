SinyallerBölümler
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
33 (67.34%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.65%)
En iyi işlem:
29.15 EUR
En kötü işlem:
-25.31 EUR
Brüt kâr:
307.10 EUR (92 395 pips)
Brüt zarar:
-86.99 EUR (34 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
70.72 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
31 (63.27%)
Satış işlemleri:
18 (36.73%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
4.49 EUR
Ortalama kâr:
9.31 EUR
Ortalama zarar:
-5.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.31 EUR (1)
Aylık büyüme:
5.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.78 EUR
Maksimum:
25.31 EUR (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 13
USDMXN 13
AUDJPY 10
EURUSD 5
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 93
USDMXN 61
AUDJPY 55
EURUSD -3
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 2.7K
USDMXN 49K
AUDJPY 6.1K
EURUSD -279
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.15 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +70.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SQ fx
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
2.7K
EUR
19
0%
49
67%
100%
3.53
4.49
EUR
0%
1:100
Kopyala

