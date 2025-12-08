- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
33 (67.34%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.65%)
En iyi işlem:
29.15 EUR
En kötü işlem:
-25.31 EUR
Brüt kâr:
307.10 EUR (92 395 pips)
Brüt zarar:
-86.99 EUR (34 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
70.72 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
31 (63.27%)
Satış işlemleri:
18 (36.73%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
4.49 EUR
Ortalama kâr:
9.31 EUR
Ortalama zarar:
-5.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.31 EUR (1)
Aylık büyüme:
5.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.78 EUR
Maksimum:
25.31 EUR (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|13
|USDMXN
|13
|AUDJPY
|10
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|93
|USDMXN
|61
|AUDJPY
|55
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|2.7K
|USDMXN
|49K
|AUDJPY
|6.1K
|EURUSD
|-279
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.15 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +70.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.69 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
