SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SQ fx
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Swissquote-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
33 (67.34%)
Perte trades:
16 (32.65%)
Meilleure transaction:
29.15 EUR
Pire transaction:
-25.31 EUR
Bénéfice brut:
307.10 EUR (92 395 pips)
Perte brute:
-86.99 EUR (34 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (70.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
70.72 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.48%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
8.70
Longs trades:
31 (63.27%)
Courts trades:
18 (36.73%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
4.49 EUR
Bénéfice moyen:
9.31 EUR
Perte moyenne:
-5.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.69 EUR)
Perte consécutive maximale:
-25.31 EUR (1)
Croissance mensuelle:
5.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.78 EUR
Maximal:
25.31 EUR (1.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 13
USDMXN 13
AUDJPY 10
EURUSD 5
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 93
USDMXN 61
AUDJPY 55
EURUSD -3
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 2.7K
USDMXN 49K
AUDJPY 6.1K
EURUSD -279
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.15 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +70.72 EUR
Perte consécutive maximale: -15.69 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SQ fx
30 USD par mois
0%
0
0
USD
2.7K
EUR
19
0%
49
67%
100%
3.53
4.49
EUR
0%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.