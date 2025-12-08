- Wachstum
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
38 (67.85%)
Verlusttrades:
18 (32.14%)
Bester Trade:
29.15 EUR
Schlechtester Trade:
-25.31 EUR
Bruttoprofit:
368.17 EUR (134 736 pips)
Bruttoverlust:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.72 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.72 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
11.01
Long-Positionen:
33 (58.93%)
Short-Positionen:
23 (41.07%)
Profit-Faktor:
4.12
Mathematische Gewinnerwartung:
4.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.69 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.69 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.31 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Jahresprognose:
47.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.78 EUR
Maximaler:
25.31 EUR (1.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.93% (25.31 EUR)
Kapital:
1.54% (42.98 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.15 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.72 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.69 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
vv
Keine Bewertungen
