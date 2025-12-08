SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SQ fx
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
38 (67.85%)
Verlusttrades:
18 (32.14%)
Bester Trade:
29.15 EUR
Schlechtester Trade:
-25.31 EUR
Bruttoprofit:
368.17 EUR (134 736 pips)
Bruttoverlust:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.72 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.72 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
11.01
Long-Positionen:
33 (58.93%)
Short-Positionen:
23 (41.07%)
Profit-Faktor:
4.12
Mathematische Gewinnerwartung:
4.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.69 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.69 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.31 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
3.90%
Jahresprognose:
47.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.78 EUR
Maximaler:
25.31 EUR (1.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.93% (25.31 EUR)
Kapital:
1.54% (42.98 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.15 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.72 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.69 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
Keine Bewertungen
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
