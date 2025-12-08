- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
38 (67.85%)
亏损交易:
18 (32.14%)
最好交易:
29.15 EUR
最差交易:
-25.31 EUR
毛利:
368.17 EUR (134 736 pips)
毛利亏损:
-89.46 EUR (37 270 pips)
最大连续赢利:
5 (70.72 EUR)
最大连续盈利:
70.72 EUR (5)
夏普比率:
0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 天
采收率:
11.01
长期交易:
33 (58.93%)
短期交易:
23 (41.07%)
利润因子:
4.12
预期回报:
4.98 EUR
平均利润:
9.69 EUR
平均损失:
-4.97 EUR
最大连续失误:
3 (-15.69 EUR)
最大连续亏损:
-25.31 EUR (1)
每月增长:
5.55%
年度预测:
67.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.78 EUR
最大值:
25.31 EUR (1.16%)
相对跌幅:
结余:
0.93% (25.31 EUR)
净值:
1.53% (42.23 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.15 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.72 EUR
最大连续亏损: -15.69 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
