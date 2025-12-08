信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
38 (67.85%)
亏损交易:
18 (32.14%)
最好交易:
29.15 EUR
最差交易:
-25.31 EUR
毛利:
368.17 EUR (134 736 pips)
毛利亏损:
-89.46 EUR (37 270 pips)
最大连续赢利:
5 (70.72 EUR)
最大连续盈利:
70.72 EUR (5)
夏普比率:
0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 天
采收率:
11.01
长期交易:
33 (58.93%)
短期交易:
23 (41.07%)
利润因子:
4.12
预期回报:
4.98 EUR
平均利润:
9.69 EUR
平均损失:
-4.97 EUR
最大连续失误:
3 (-15.69 EUR)
最大连续亏损:
-25.31 EUR (1)
每月增长:
5.55%
年度预测:
67.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.78 EUR
最大值:
25.31 EUR (1.16%)
相对跌幅:
结余:
0.93% (25.31 EUR)
净值:
1.53% (42.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.15 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.72 EUR
最大连续亏损: -15.69 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
没有评论
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
