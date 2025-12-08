СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SQ fx
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
38 (67.85%)
Убыточных трейдов:
18 (32.14%)
Лучший трейд:
29.15 EUR
Худший трейд:
-25.31 EUR
Общая прибыль:
368.17 EUR (134 736 pips)
Общий убыток:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
70.72 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
11.01
Длинных трейдов:
33 (58.93%)
Коротких трейдов:
23 (41.07%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
4.98 EUR
Средняя прибыль:
9.69 EUR
Средний убыток:
-4.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.31 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.55%
Годовой прогноз:
67.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.78 EUR
Максимальная:
25.31 EUR (1.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (25.31 EUR)
По эквити:
1.53% (42.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.15 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.72 EUR
Макс. убыток в серии: -15.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

