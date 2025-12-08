- Прирост
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
38 (67.85%)
Убыточных трейдов:
18 (32.14%)
Лучший трейд:
29.15 EUR
Худший трейд:
-25.31 EUR
Общая прибыль:
368.17 EUR (134 736 pips)
Общий убыток:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
70.72 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
11.01
Длинных трейдов:
33 (58.93%)
Коротких трейдов:
23 (41.07%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
4.98 EUR
Средняя прибыль:
9.69 EUR
Средний убыток:
-4.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.31 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.55%
Годовой прогноз:
67.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.78 EUR
Максимальная:
25.31 EUR (1.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (25.31 EUR)
По эквити:
1.53% (42.23 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.15 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.72 EUR
Макс. убыток в серии: -15.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
