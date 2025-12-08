SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
33 (67.34%)
Loss Trade:
16 (32.65%)
Best Trade:
29.15 EUR
Worst Trade:
-25.31 EUR
Profitto lordo:
307.10 EUR (92 395 pips)
Perdita lorda:
-86.99 EUR (34 397 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
70.72 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
31 (63.27%)
Short Trade:
18 (36.73%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
4.49 EUR
Profitto medio:
9.31 EUR
Perdita media:
-5.44 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-15.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.31 EUR (1)
Crescita mensile:
5.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.78 EUR
Massimale:
25.31 EUR (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 13
USDMXN 13
AUDJPY 10
EURUSD 5
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 93
USDMXN 61
AUDJPY 55
EURUSD -3
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 2.7K
USDMXN 49K
AUDJPY 6.1K
EURUSD -279
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.15 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
