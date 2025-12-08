- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
33 (67.34%)
Loss Trade:
16 (32.65%)
Best Trade:
29.15 EUR
Worst Trade:
-25.31 EUR
Profitto lordo:
307.10 EUR (92 395 pips)
Perdita lorda:
-86.99 EUR (34 397 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
70.72 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
31 (63.27%)
Short Trade:
18 (36.73%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
4.49 EUR
Profitto medio:
9.31 EUR
Perdita media:
-5.44 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-15.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.31 EUR (1)
Crescita mensile:
5.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.78 EUR
Massimale:
25.31 EUR (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|13
|USDMXN
|13
|AUDJPY
|10
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|93
|USDMXN
|61
|AUDJPY
|55
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|2.7K
|USDMXN
|49K
|AUDJPY
|6.1K
|EURUSD
|-279
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.15 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.69 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
vv
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
19
0%
49
67%
100%
3.53
4.49
EUR
EUR
0%
1:100