- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
38 (67.85%)
Negociações com perda:
18 (32.14%)
Melhor negociação:
29.15 EUR
Pior negociação:
-25.31 EUR
Lucro bruto:
368.17 EUR (134 736 pips)
Perda bruta:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.72 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
70.72 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.38%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
11.01
Negociações longas:
33 (58.93%)
Negociações curtas:
23 (41.07%)
Fator de lucro:
4.12
Valor esperado:
4.98 EUR
Lucro médio:
9.69 EUR
Perda média:
-4.97 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-25.31 EUR (1)
Crescimento mensal:
5.55%
Previsão anual:
67.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.78 EUR
Máximo:
25.31 EUR (1.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.93% (25.31 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.53% (42.23 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.15 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.72 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.69 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
20
0%
56
67%
100%
4.11
4.98
EUR
EUR
2%
1:100