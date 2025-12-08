SinaisSeções
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
38 (67.85%)
Negociações com perda:
18 (32.14%)
Melhor negociação:
29.15 EUR
Pior negociação:
-25.31 EUR
Lucro bruto:
368.17 EUR (134 736 pips)
Perda bruta:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.72 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
70.72 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.38%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
11.01
Negociações longas:
33 (58.93%)
Negociações curtas:
23 (41.07%)
Fator de lucro:
4.12
Valor esperado:
4.98 EUR
Lucro médio:
9.69 EUR
Perda média:
-4.97 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-15.69 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-25.31 EUR (1)
Crescimento mensal:
5.55%
Previsão anual:
67.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.78 EUR
Máximo:
25.31 EUR (1.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.93% (25.31 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.53% (42.23 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.15 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.72 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.69 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
Sem comentários
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
