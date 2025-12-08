- Incremento
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
38 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
18 (32.14%)
Mejor transacción:
29.15 EUR
Peor transacción:
-25.31 EUR
Beneficio Bruto:
368.17 EUR (134 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.72 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
70.72 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.38%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
11.01
Transacciones Largas:
33 (58.93%)
Transacciones Cortas:
23 (41.07%)
Factor de Beneficio:
4.12
Beneficio Esperado:
4.98 EUR
Beneficio medio:
9.69 EUR
Pérdidas medias:
-4.97 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.31 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.55%
Pronóstico anual:
67.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.78 EUR
Máxima:
25.31 EUR (1.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.93% (25.31 EUR)
De fondos:
1.53% (42.23 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +29.15 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.72 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -15.69 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
20
0%
56
67%
100%
4.11
4.98
EUR
EUR
2%
1:100