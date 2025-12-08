SeñalesSecciones
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
38 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
18 (32.14%)
Mejor transacción:
29.15 EUR
Peor transacción:
-25.31 EUR
Beneficio Bruto:
368.17 EUR (134 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-89.46 EUR (37 270 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.72 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
70.72 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.38%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
11.01
Transacciones Largas:
33 (58.93%)
Transacciones Cortas:
23 (41.07%)
Factor de Beneficio:
4.12
Beneficio Esperado:
4.98 EUR
Beneficio medio:
9.69 EUR
Pérdidas medias:
-4.97 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.31 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.55%
Pronóstico anual:
67.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.78 EUR
Máxima:
25.31 EUR (1.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.93% (25.31 EUR)
De fondos:
1.53% (42.23 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.15 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.72 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -15.69 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
No hay comentarios
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
