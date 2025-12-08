シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SQ fx
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
38 (67.85%)
損失トレード:
18 (32.14%)
ベストトレード:
29.15 EUR
最悪のトレード:
-25.31 EUR
総利益:
368.17 EUR (134 736 pips)
総損失:
-89.46 EUR (37 270 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.72 EUR)
最大連続利益:
70.72 EUR (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.38%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
11.01
長いトレード:
33 (58.93%)
短いトレード:
23 (41.07%)
プロフィットファクター:
4.12
期待されたペイオフ:
4.98 EUR
平均利益:
9.69 EUR
平均損失:
-4.97 EUR
最大連続の負け:
3 (-15.69 EUR)
最大連続損失:
-25.31 EUR (1)
月間成長:
5.55%
年間予想:
67.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.78 EUR
最大の:
25.31 EUR (1.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.93% (25.31 EUR)
エクイティによる:
1.53% (42.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.15 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.72 EUR
最大連続損失: -15.69 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
vv
レビューなし
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SQ fx
30 USD/月
12%
0
0
USD
2.8K
EUR
20
0%
56
67%
100%
4.11
4.98
EUR
2%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください