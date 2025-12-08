- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
38 (67.85%)
損失トレード:
18 (32.14%)
ベストトレード:
29.15 EUR
最悪のトレード:
-25.31 EUR
総利益:
368.17 EUR (134 736 pips)
総損失:
-89.46 EUR (37 270 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.72 EUR)
最大連続利益:
70.72 EUR (5)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.38%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
11.01
長いトレード:
33 (58.93%)
短いトレード:
23 (41.07%)
プロフィットファクター:
4.12
期待されたペイオフ:
4.98 EUR
平均利益:
9.69 EUR
平均損失:
-4.97 EUR
最大連続の負け:
3 (-15.69 EUR)
最大連続損失:
-25.31 EUR (1)
月間成長:
5.55%
年間予想:
67.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.78 EUR
最大の:
25.31 EUR (1.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.93% (25.31 EUR)
エクイティによる:
1.53% (42.23 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.15 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.72 EUR
最大連続損失: -15.69 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
20
0%
56
67%
100%
4.11
4.98
EUR
EUR
2%
1:100