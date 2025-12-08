시그널섹션
ALESSANDRO DI MAURO

SQ fx

ALESSANDRO DI MAURO
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
56
이익 거래:
38 (67.85%)
손실 거래:
18 (32.14%)
최고의 거래:
29.15 EUR
최악의 거래:
-25.31 EUR
총 수익:
368.17 EUR (134 736 pips)
총 손실:
-89.46 EUR (37 270 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.72 EUR)
연속 최대 이익:
70.72 EUR (5)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.38%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
11.01
롱(주식매수):
33 (58.93%)
숏(주식차입매도):
23 (41.07%)
수익 요인:
4.12
기대수익:
4.98 EUR
평균 이익:
9.69 EUR
평균 손실:
-4.97 EUR
연속 최대 손실:
3 (-15.69 EUR)
연속 최대 손실:
-25.31 EUR (1)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.78 EUR
최대한의:
25.31 EUR (1.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.93% (25.31 EUR)
자본금별:
1.65% (46.21 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDMXN 17
GBPCHF 14
AUDJPY 11
EURUSD 6
AUDCHF 4
GBPJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDMXN 106
GBPCHF 97
AUDJPY 68
EURUSD 1
AUDCHF 26
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDMXN 87K
GBPCHF 2.9K
AUDJPY 7.1K
EURUSD -70
AUDCHF 363
GBPJPY 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29.15 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +70.72 EUR
연속 최대 손실: -15.69 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 663
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.58 × 8447
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.68 × 31
Swissquote-Server
1.27 × 6326
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 25
vv
리뷰 없음
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 10.61% of days out of the 132 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SQ fx
월별 30 USD
12%
0
0
USD
2.8K
EUR
20
0%
56
67%
100%
4.11
4.98
EUR
2%
1:100
