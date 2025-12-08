- 자본
- 축소
트레이드:
56
이익 거래:
38 (67.85%)
손실 거래:
18 (32.14%)
최고의 거래:
29.15 EUR
최악의 거래:
-25.31 EUR
총 수익:
368.17 EUR (134 736 pips)
총 손실:
-89.46 EUR (37 270 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.72 EUR)
연속 최대 이익:
70.72 EUR (5)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.38%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
11.01
롱(주식매수):
33 (58.93%)
숏(주식차입매도):
23 (41.07%)
수익 요인:
4.12
기대수익:
4.98 EUR
평균 이익:
9.69 EUR
평균 손실:
-4.97 EUR
연속 최대 손실:
3 (-15.69 EUR)
연속 최대 손실:
-25.31 EUR (1)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.78 EUR
최대한의:
25.31 EUR (1.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.93% (25.31 EUR)
자본금별:
1.65% (46.21 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDMXN
|17
|GBPCHF
|14
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|6
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDMXN
|106
|GBPCHF
|97
|AUDJPY
|68
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|26
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDMXN
|87K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.1K
|EURUSD
|-70
|AUDCHF
|363
|GBPJPY
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.15 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +70.72 EUR
연속 최대 손실: -15.69 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 663
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.58 × 8447
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.68 × 31
|
Swissquote-Server
|1.27 × 6326
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
