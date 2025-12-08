리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 7 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 6 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.03 × 33 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.39 × 663 Pepperstone-MT5-Live01 0.45 × 261 ForexTime-MT5 0.58 × 8447 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTimeFXTM-MT5 0.68 × 31 Swissquote-Server 1.27 × 6326 Alpari-MT5 4.00 × 1 FxPro-ECN 4.40 × 25