- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
585
Kârla kapanan işlemler:
447 (76.41%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (23.59%)
En iyi işlem:
41.51 EUR
En kötü işlem:
-25.37 EUR
Brüt kâr:
1 334.89 EUR (55 682 pips)
Brüt zarar:
-374.44 EUR (20 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (43.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.86 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.35
Alış işlemleri:
233 (39.83%)
Satış işlemleri:
352 (60.17%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
1.64 EUR
Ortalama kâr:
2.99 EUR
Ortalama zarar:
-2.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-30.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-79.06 EUR (6)
Aylık büyüme:
13.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.81 EUR
Maksimum:
84.65 EUR (3.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
5.00% (148.02 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|339
|CADCHF
|194
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|238
|CADCHF
|815
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|24K
|CADCHF
|9.2K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.51 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -30.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.88 × 25
|
VantageInternational-Live 3
|1.00 × 23
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|2.89 × 44
|
ICMarketsSC-Live26
|3.66 × 44
|
ICMarketsSC-Live17
|4.83 × 6
|
Fyntura-Live
|16.05 × 80
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
19
99%
585
76%
100%
3.56
1.64
EUR
EUR
5%
1:500