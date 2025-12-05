SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GrattMarMic
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 51%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
628
Transacciones Rentables:
477 (75.95%)
Transacciones Irrentables:
151 (24.04%)
Mejor transacción:
41.51 EUR
Peor transacción:
-25.37 EUR
Beneficio Bruto:
1 445.65 EUR (60 303 pips)
Pérdidas Brutas:
-421.33 EUR (22 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (43.99 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
113.86 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.35%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.10
Transacciones Largas:
251 (39.97%)
Transacciones Cortas:
377 (60.03%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
1.63 EUR
Beneficio medio:
3.03 EUR
Pérdidas medias:
-2.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-30.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.06 EUR (6)
Crecimiento al mes:
6.78%
Pronóstico anual:
82.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.81 EUR
Máxima:
84.65 EUR (3.33%)
Reducción relativa:
De balance:
3.33% (84.65 EUR)
De fondos:
30.42% (912.36 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 364
CADCHF 212
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 264
CADCHF 862
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 27K
CADCHF 9.3K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.51 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +43.99 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -30.66 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsSC-Live4
0.21 × 68
FusionMarkets-Live 2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
0.87 × 83
Pepperstone-Edge01
0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
1.13 × 23
Axi-US12-Live
1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
4.71 × 14
RoboForex-ECN
5.61 × 28
Fyntura-Live
10.31 × 143
OctaFX-Real3
17.17 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
No hay comentarios
