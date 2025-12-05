- Incremento
Total de Trades:
628
Transacciones Rentables:
477 (75.95%)
Transacciones Irrentables:
151 (24.04%)
Mejor transacción:
41.51 EUR
Peor transacción:
-25.37 EUR
Beneficio Bruto:
1 445.65 EUR (60 303 pips)
Pérdidas Brutas:
-421.33 EUR (22 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (43.99 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
113.86 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.35%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.10
Transacciones Largas:
251 (39.97%)
Transacciones Cortas:
377 (60.03%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
1.63 EUR
Beneficio medio:
3.03 EUR
Pérdidas medias:
-2.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-30.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.06 EUR (6)
Crecimiento al mes:
6.78%
Pronóstico anual:
82.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.81 EUR
Máxima:
84.65 EUR (3.33%)
Reducción relativa:
De balance:
3.33% (84.65 EUR)
De fondos:
30.42% (912.36 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|212
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|862
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|9.3K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
- Reducción
- Reducción
Mejor transacción: +41.51 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +43.99 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -30.66 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.21 × 68
|
FusionMarkets-Live 2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.87 × 83
|
Pepperstone-Edge01
|0.96 × 28
|
VantageInternational-Live 22
|1.13 × 23
|
Axi-US12-Live
|1.93 × 87
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.67 × 51
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 14
|
RoboForex-ECN
|5.61 × 28
|
Fyntura-Live
|10.31 × 143
|
OctaFX-Real3
|17.17 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
