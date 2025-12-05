- Crescimento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
477 (75.95%)
Negociações com perda:
151 (24.04%)
Melhor negociação:
41.51 EUR
Pior negociação:
-25.37 EUR
Lucro bruto:
1 445.65 EUR (60 303 pips)
Perda bruta:
-421.33 EUR (22 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (43.99 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
113.86 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.10
Negociações longas:
251 (39.97%)
Negociações curtas:
377 (60.03%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
1.63 EUR
Lucro médio:
3.03 EUR
Perda média:
-2.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-30.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.06 EUR (6)
Crescimento mensal:
6.78%
Previsão anual:
82.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.81 EUR
Máximo:
84.65 EUR (3.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.33% (84.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
30.42% (912.36 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|212
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|862
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|9.3K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.21 × 68
|
FusionMarkets-Live 2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.87 × 83
|
Pepperstone-Edge01
|0.96 × 28
|
VantageInternational-Live 22
|1.13 × 23
|
Axi-US12-Live
|1.93 × 87
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.67 × 51
|
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 14
|
RoboForex-ECN
|5.61 × 28
|
Fyntura-Live
|10.31 × 143
|
OctaFX-Real3
|17.17 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
21
99%
628
75%
100%
3.43
1.63
EUR
EUR
30%
1:500