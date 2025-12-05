SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GrattMarMic
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 51%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
628
Negociações com lucro:
477 (75.95%)
Negociações com perda:
151 (24.04%)
Melhor negociação:
41.51 EUR
Pior negociação:
-25.37 EUR
Lucro bruto:
1 445.65 EUR (60 303 pips)
Perda bruta:
-421.33 EUR (22 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (43.99 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
113.86 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.10
Negociações longas:
251 (39.97%)
Negociações curtas:
377 (60.03%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
1.63 EUR
Lucro médio:
3.03 EUR
Perda média:
-2.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-30.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.06 EUR (6)
Crescimento mensal:
6.78%
Previsão anual:
82.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.81 EUR
Máximo:
84.65 EUR (3.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.33% (84.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
30.42% (912.36 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 364
CADCHF 212
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 264
CADCHF 862
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 27K
CADCHF 9.3K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.51 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +43.99 EUR
Máxima perda consecutiva: -30.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsSC-Live4
0.21 × 68
FusionMarkets-Live 2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
0.87 × 83
Pepperstone-Edge01
0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
1.13 × 23
Axi-US12-Live
1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
4.71 × 14
RoboForex-ECN
5.61 × 28
Fyntura-Live
10.31 × 143
OctaFX-Real3
17.17 × 6
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GrattMarMic
30 USD por mês
51%
0
0
USD
3K
EUR
21
99%
628
75%
100%
3.43
1.63
EUR
30%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.