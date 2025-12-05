- 成長
トレード:
628
利益トレード:
477 (75.95%)
損失トレード:
151 (24.04%)
ベストトレード:
41.51 EUR
最悪のトレード:
-25.37 EUR
総利益:
1 445.65 EUR (60 303 pips)
総損失:
-421.33 EUR (22 057 pips)
最大連続の勝ち:
41 (43.99 EUR)
最大連続利益:
113.86 EUR (12)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.10
長いトレード:
251 (39.97%)
短いトレード:
377 (60.03%)
プロフィットファクター:
3.43
期待されたペイオフ:
1.63 EUR
平均利益:
3.03 EUR
平均損失:
-2.79 EUR
最大連続の負け:
10 (-30.66 EUR)
最大連続損失:
-79.06 EUR (6)
月間成長:
6.78%
年間予想:
82.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.81 EUR
最大の:
84.65 EUR (3.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.33% (84.65 EUR)
エクイティによる:
30.42% (912.36 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|212
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|862
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|9.3K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.51 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +43.99 EUR
最大連続損失: -30.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
