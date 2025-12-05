- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
621
Прибыльных трейдов:
472 (76.00%)
Убыточных трейдов:
149 (23.99%)
Лучший трейд:
41.51 EUR
Худший трейд:
-25.37 EUR
Общая прибыль:
1 406.91 EUR (59 631 pips)
Общий убыток:
-414.49 EUR (21 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (43.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
113.86 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.72
Длинных трейдов:
244 (39.29%)
Коротких трейдов:
377 (60.71%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
1.60 EUR
Средняя прибыль:
2.98 EUR
Средний убыток:
-2.78 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-30.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.06 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.37%
Годовой прогноз:
150.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.81 EUR
Максимальная:
84.65 EUR (3.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (84.65 EUR)
По эквити:
30.42% (912.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|205
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|826
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|8.9K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.51 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43.99 EUR
Макс. убыток в серии: -30.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.22 × 65
|
FusionMarkets-Live 2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.90 × 80
|
Pepperstone-Edge01
|0.96 × 28
|
VantageInternational-Live 22
|1.30 × 20
|
Axi-US12-Live
|1.93 × 87
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.67 × 51
|
ICMarketsSC-Live17
|5.82 × 11
|
RoboForex-ECN
|6.04 × 26
|
Fyntura-Live
|10.53 × 140
|
OctaFX-Real3
|17.83 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
19
99%
621
76%
100%
3.39
1.60
EUR
EUR
30%
1:500