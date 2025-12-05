СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GrattMarMic
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
621
Прибыльных трейдов:
472 (76.00%)
Убыточных трейдов:
149 (23.99%)
Лучший трейд:
41.51 EUR
Худший трейд:
-25.37 EUR
Общая прибыль:
1 406.91 EUR (59 631 pips)
Общий убыток:
-414.49 EUR (21 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (43.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
113.86 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.72
Длинных трейдов:
244 (39.29%)
Коротких трейдов:
377 (60.71%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
1.60 EUR
Средняя прибыль:
2.98 EUR
Средний убыток:
-2.78 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-30.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.06 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.37%
Годовой прогноз:
150.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.81 EUR
Максимальная:
84.65 EUR (3.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (84.65 EUR)
По эквити:
30.42% (912.36 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 364
CADCHF 205
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 264
CADCHF 826
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
CADCHF 8.9K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.51 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43.99 EUR
Макс. убыток в серии: -30.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsSC-Live4
0.22 × 65
FusionMarkets-Live 2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
0.90 × 80
Pepperstone-Edge01
0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
1.30 × 20
Axi-US12-Live
1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
5.82 × 11
RoboForex-ECN
6.04 × 26
Fyntura-Live
10.53 × 140
OctaFX-Real3
17.83 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.