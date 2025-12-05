- Wachstum
Trades insgesamt:
631
Gewinntrades:
479 (75.91%)
Verlusttrades:
152 (24.09%)
Bester Trade:
41.51 EUR
Schlechtester Trade:
-25.37 EUR
Bruttoprofit:
1 456.46 EUR (60 583 pips)
Bruttoverlust:
-421.82 EUR (22 069 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (43.99 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.86 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.22
Long-Positionen:
254 (40.25%)
Short-Positionen:
377 (59.75%)
Profit-Faktor:
3.45
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.04 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.78 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-30.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.06 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
5.63%
Jahresprognose:
68.37%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.81 EUR
Maximaler:
84.65 EUR (3.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.33% (84.65 EUR)
Kapital:
30.42% (912.36 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|215
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|874
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|9.6K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
Bester Trade: +41.51 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.99 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.66 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FPMarketsSC-Live4
|0.21 × 68
FusionMarkets-Live 2
|0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
|0.87 × 83
Pepperstone-Edge01
|0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
|1.13 × 23
Axi-US12-Live
|1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
|3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
|4.71 × 14
RoboForex-ECN
|5.61 × 28
Fyntura-Live
|10.31 × 143
OctaFX-Real3
|17.17 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
