MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
631
Gewinntrades:
479 (75.91%)
Verlusttrades:
152 (24.09%)
Bester Trade:
41.51 EUR
Schlechtester Trade:
-25.37 EUR
Bruttoprofit:
1 456.46 EUR (60 583 pips)
Bruttoverlust:
-421.82 EUR (22 069 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (43.99 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.86 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.22
Long-Positionen:
254 (40.25%)
Short-Positionen:
377 (59.75%)
Profit-Faktor:
3.45
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.04 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.78 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-30.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.06 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
5.63%
Jahresprognose:
68.37%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.81 EUR
Maximaler:
84.65 EUR (3.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.33% (84.65 EUR)
Kapital:
30.42% (912.36 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 364
CADCHF 215
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 264
CADCHF 874
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 27K
CADCHF 9.6K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.51 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.99 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsSC-Live4
0.21 × 68
FusionMarkets-Live 2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
0.87 × 83
Pepperstone-Edge01
0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
1.13 × 23
Axi-US12-Live
1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
4.71 × 14
RoboForex-ECN
5.61 × 28
Fyntura-Live
10.31 × 143
OctaFX-Real3
17.17 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
Keine Bewertungen
