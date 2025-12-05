SegnaliSezioni
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
447 (76.41%)
Loss Trade:
138 (23.59%)
Best Trade:
41.51 EUR
Worst Trade:
-25.37 EUR
Profitto lordo:
1 334.89 EUR (55 682 pips)
Perdita lorda:
-374.44 EUR (20 122 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (43.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.86 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.35
Long Trade:
233 (39.83%)
Short Trade:
352 (60.17%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
1.64 EUR
Profitto medio:
2.99 EUR
Perdita media:
-2.71 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-30.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-79.06 EUR (6)
Crescita mensile:
13.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 EUR
Massimale:
84.65 EUR (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.00% (148.02 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 339
CADCHF 194
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 238
CADCHF 815
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 24K
CADCHF 9.2K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.51 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
RoboForex-ECN
0.56 × 9
Pepperstone-Edge01
0.88 × 25
VantageInternational-Live 3
1.00 × 23
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Axi-US12-Live
2.89 × 44
ICMarketsSC-Live26
3.66 × 44
ICMarketsSC-Live17
4.83 × 6
Fyntura-Live
16.05 × 80
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
Non ci sono recensioni
