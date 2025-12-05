- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
447 (76.41%)
Loss Trade:
138 (23.59%)
Best Trade:
41.51 EUR
Worst Trade:
-25.37 EUR
Profitto lordo:
1 334.89 EUR (55 682 pips)
Perdita lorda:
-374.44 EUR (20 122 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (43.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.86 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.35
Long Trade:
233 (39.83%)
Short Trade:
352 (60.17%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
1.64 EUR
Profitto medio:
2.99 EUR
Perdita media:
-2.71 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-30.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-79.06 EUR (6)
Crescita mensile:
13.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 EUR
Massimale:
84.65 EUR (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.00% (148.02 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|339
|CADCHF
|194
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|238
|CADCHF
|815
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|24K
|CADCHF
|9.2K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.51 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.88 × 25
|
VantageInternational-Live 3
|1.00 × 23
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|2.89 × 44
|
ICMarketsSC-Live26
|3.66 × 44
|
ICMarketsSC-Live17
|4.83 × 6
|
Fyntura-Live
|16.05 × 80
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
19
99%
585
76%
100%
3.56
1.64
EUR
EUR
5%
1:500