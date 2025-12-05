SignauxSections
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
585
Bénéfice trades:
447 (76.41%)
Perte trades:
138 (23.59%)
Meilleure transaction:
41.51 EUR
Pire transaction:
-25.37 EUR
Bénéfice brut:
1 334.89 EUR (55 682 pips)
Perte brute:
-374.44 EUR (20 122 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (43.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.86 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.99%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.35
Longs trades:
233 (39.83%)
Courts trades:
352 (60.17%)
Facteur de profit:
3.57
Rendement attendu:
1.64 EUR
Bénéfice moyen:
2.99 EUR
Perte moyenne:
-2.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-30.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-79.06 EUR (6)
Croissance mensuelle:
13.26%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.81 EUR
Maximal:
84.65 EUR (3.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
5.00% (148.02 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 339
CADCHF 194
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 238
CADCHF 815
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 24K
CADCHF 9.2K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.51 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +43.99 EUR
Perte consécutive maximale: -30.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.25 × 4
RoboForex-ECN
0.56 × 9
Pepperstone-Edge01
0.88 × 25
VantageInternational-Live 3
1.00 × 23
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Axi-US12-Live
2.89 × 44
ICMarketsSC-Live26
3.66 × 44
ICMarketsSC-Live17
4.83 × 6
Fyntura-Live
16.05 × 80
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
Aucun avis
Copier

