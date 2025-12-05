信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GrattMarMic
MARCO VALORI VENTURA

GrattMarMic

MARCO VALORI VENTURA
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 50%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
621
盈利交易:
472 (76.00%)
亏损交易:
149 (23.99%)
最好交易:
41.51 EUR
最差交易:
-25.37 EUR
毛利:
1 406.91 EUR (59 631 pips)
毛利亏损:
-414.49 EUR (21 811 pips)
最大连续赢利:
41 (43.99 EUR)
最大连续盈利:
113.86 EUR (12)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.35%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.72
长期交易:
244 (39.29%)
短期交易:
377 (60.71%)
利润因子:
3.39
预期回报:
1.60 EUR
平均利润:
2.98 EUR
平均损失:
-2.78 EUR
最大连续失误:
10 (-30.66 EUR)
最大连续亏损:
-79.06 EUR (6)
每月增长:
12.37%
年度预测:
150.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.81 EUR
最大值:
84.65 EUR (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (84.65 EUR)
净值:
30.42% (912.36 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 364
CADCHF 205
USDCHF 17
AUDUSD 14
USDCAD 14
XTIUSD 5
NZDUSD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 264
CADCHF 826
USDCHF 1
AUDUSD 4
USDCAD 0
XTIUSD 35
NZDUSD -2
EURNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 27K
CADCHF 8.9K
USDCHF -43
AUDUSD 136
USDCAD 67
XTIUSD 2K
NZDUSD -35
EURNZD 140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.51 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43.99 EUR
最大连续亏损: -30.66 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsSC-Live4
0.22 × 65
FusionMarkets-Live 2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 3
0.90 × 80
Pepperstone-Edge01
0.96 × 28
VantageInternational-Live 22
1.30 × 20
Axi-US12-Live
1.93 × 87
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.67 × 51
ICMarketsSC-Live17
5.82 × 11
RoboForex-ECN
6.04 × 26
Fyntura-Live
10.53 × 140
OctaFX-Real3
17.83 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo. 
没有评论
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载