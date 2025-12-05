- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
621
盈利交易:
472 (76.00%)
亏损交易:
149 (23.99%)
最好交易:
41.51 EUR
最差交易:
-25.37 EUR
毛利:
1 406.91 EUR (59 631 pips)
毛利亏损:
-414.49 EUR (21 811 pips)
最大连续赢利:
41 (43.99 EUR)
最大连续盈利:
113.86 EUR (12)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.35%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.72
长期交易:
244 (39.29%)
短期交易:
377 (60.71%)
利润因子:
3.39
预期回报:
1.60 EUR
平均利润:
2.98 EUR
平均损失:
-2.78 EUR
最大连续失误:
10 (-30.66 EUR)
最大连续亏损:
-79.06 EUR (6)
每月增长:
12.37%
年度预测:
150.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.81 EUR
最大值:
84.65 EUR (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (84.65 EUR)
净值:
30.42% (912.36 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|364
|CADCHF
|205
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|264
|CADCHF
|826
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|0
|XTIUSD
|35
|NZDUSD
|-2
|EURNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|27K
|CADCHF
|8.9K
|USDCHF
|-43
|AUDUSD
|136
|USDCAD
|67
|XTIUSD
|2K
|NZDUSD
|-35
|EURNZD
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.51 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +43.99 EUR
最大连续亏损: -30.66 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarketsSC-Live4
|0.22 × 65
|
FusionMarkets-Live 2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.90 × 80
|
Pepperstone-Edge01
|0.96 × 28
|
VantageInternational-Live 22
|1.30 × 20
|
Axi-US12-Live
|1.93 × 87
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.67 × 51
|
ICMarketsSC-Live17
|5.82 × 11
|
RoboForex-ECN
|6.04 × 26
|
Fyntura-Live
|10.53 × 140
|
OctaFX-Real3
|17.83 × 6
Pianificazione di una o più posizioni suddivisa su più micro operazioni a griglia con SL monetario complessivo.
没有评论
