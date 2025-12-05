- 成長
トレード:
208
利益トレード:
128 (61.53%)
損失トレード:
80 (38.46%)
ベストトレード:
41.40 USD
最悪のトレード:
-36.05 USD
総利益:
828.52 USD (31 174 pips)
総損失:
-367.15 USD (21 094 pips)
最大連続の勝ち:
7 (26.74 USD)
最大連続利益:
73.68 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
76.97%
最大入金額:
3.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
11.55
長いトレード:
117 (56.25%)
短いトレード:
91 (43.75%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
2.22 USD
平均利益:
6.47 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
3 (-16.13 USD)
最大連続損失:
-36.05 USD (2)
月間成長:
20.95%
年間予想:
254.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.84 USD
最大の:
39.96 USD (17.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.75% (39.96 USD)
エクイティによる:
3.01% (18.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.40 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.74 USD
最大連続損失: -16.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
レビューなし
