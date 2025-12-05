SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC F
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 208%
ECMarkets-Live02
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
128 (61.53%)
Verlusttrades:
80 (38.46%)
Bester Trade:
41.40 USD
Schlechtester Trade:
-36.05 USD
Bruttoprofit:
828.52 USD (31 174 pips)
Bruttoverlust:
-367.15 USD (21 094 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (26.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.68 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
78.03%
Max deposit load:
3.58%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.55
Long-Positionen:
117 (56.25%)
Short-Positionen:
91 (43.75%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.05 USD (2)
Wachstum pro Monat :
20.95%
Jahresprognose:
254.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.84 USD
Maximaler:
39.96 USD (17.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.75% (39.96 USD)
Kapital:
3.01% (18.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 107
AUDCAD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 234
AUDCAD 228
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 2.8K
AUDCAD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.40 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
投资有风险，入市需谨慎！
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HedGinG ACNC F
30 USD pro Monat
208%
0
0
USD
661
USD
15
100%
208
61%
78%
2.25
2.22
USD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.