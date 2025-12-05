- Wachstum
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
128 (61.53%)
Verlusttrades:
80 (38.46%)
Bester Trade:
41.40 USD
Schlechtester Trade:
-36.05 USD
Bruttoprofit:
828.52 USD (31 174 pips)
Bruttoverlust:
-367.15 USD (21 094 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (26.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.68 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
78.03%
Max deposit load:
3.58%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.55
Long-Positionen:
117 (56.25%)
Short-Positionen:
91 (43.75%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-16.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.05 USD (2)
Wachstum pro Monat :
20.95%
Jahresprognose:
254.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.84 USD
Maximaler:
39.96 USD (17.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.75% (39.96 USD)
Kapital:
3.01% (18.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +41.40 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
