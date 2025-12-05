- Crescimento
Negociações:
208
Negociações com lucro:
128 (61.53%)
Negociações com perda:
80 (38.46%)
Melhor negociação:
41.40 USD
Pior negociação:
-36.05 USD
Lucro bruto:
828.52 USD (31 174 pips)
Perda bruta:
-367.15 USD (21 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (26.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.68 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
76.97%
Depósito máximo carregado:
3.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.55
Negociações longas:
117 (56.25%)
Negociações curtas:
91 (43.75%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
2.22 USD
Lucro médio:
6.47 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.05 USD (2)
Crescimento mensal:
20.95%
Previsão anual:
254.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.84 USD
Máximo:
39.96 USD (17.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.75% (39.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.01% (18.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.40 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.74 USD
Máxima perda consecutiva: -16.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
