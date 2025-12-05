СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC F
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 208%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
128 (61.53%)
Убыточных трейдов:
80 (38.46%)
Лучший трейд:
41.40 USD
Худший трейд:
-36.05 USD
Общая прибыль:
828.52 USD (31 174 pips)
Общий убыток:
-367.15 USD (21 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (26.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.68 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.27%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
117 (56.25%)
Коротких трейдов:
91 (43.75%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.05 USD (2)
Прирост в месяц:
20.95%
Годовой прогноз:
254.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.84 USD
Максимальная:
39.96 USD (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.75% (39.96 USD)
По эквити:
3.01% (18.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 107
AUDCAD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 234
AUDCAD 228
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 2.8K
AUDCAD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.40 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.74 USD
Макс. убыток в серии: -16.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
Копировать

