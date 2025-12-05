- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
128 (61.53%)
Убыточных трейдов:
80 (38.46%)
Лучший трейд:
41.40 USD
Худший трейд:
-36.05 USD
Общая прибыль:
828.52 USD (31 174 pips)
Общий убыток:
-367.15 USD (21 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (26.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.68 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
73.27%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
117 (56.25%)
Коротких трейдов:
91 (43.75%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.05 USD (2)
Прирост в месяц:
20.95%
Годовой прогноз:
254.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.84 USD
Максимальная:
39.96 USD (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.75% (39.96 USD)
По эквити:
3.01% (18.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.40 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.74 USD
Макс. убыток в серии: -16.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
208%
0
0
USD
USD
661
USD
USD
15
100%
208
61%
73%
2.25
2.22
USD
USD
18%
1:500