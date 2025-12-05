- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
208
Transacciones Rentables:
128 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
80 (38.46%)
Mejor transacción:
41.40 USD
Peor transacción:
-36.05 USD
Beneficio Bruto:
828.52 USD (31 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-367.15 USD (21 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (26.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
76.97%
Carga máxima del depósito:
3.58%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.55
Transacciones Largas:
117 (56.25%)
Transacciones Cortas:
91 (43.75%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
2.22 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.05 USD (2)
Crecimiento al mes:
20.95%
Pronóstico anual:
254.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.84 USD
Máxima:
39.96 USD (17.75%)
Reducción relativa:
De balance:
17.75% (39.96 USD)
De fondos:
3.01% (18.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +41.40 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
208%
0
0
USD
USD
661
USD
USD
15
100%
208
61%
77%
2.25
2.22
USD
USD
18%
1:500