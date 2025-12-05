SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC F
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 208%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
208
Transacciones Rentables:
128 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
80 (38.46%)
Mejor transacción:
41.40 USD
Peor transacción:
-36.05 USD
Beneficio Bruto:
828.52 USD (31 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-367.15 USD (21 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (26.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
76.97%
Carga máxima del depósito:
3.58%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.55
Transacciones Largas:
117 (56.25%)
Transacciones Cortas:
91 (43.75%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
2.22 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.05 USD (2)
Crecimiento al mes:
20.95%
Pronóstico anual:
254.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.84 USD
Máxima:
39.96 USD (17.75%)
Reducción relativa:
De balance:
17.75% (39.96 USD)
De fondos:
3.01% (18.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 107
AUDCAD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 234
AUDCAD 228
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 2.8K
AUDCAD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.40 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.