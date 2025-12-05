- 자본
- 축소
트레이드:
226
이익 거래:
137 (60.61%)
손실 거래:
89 (39.38%)
최고의 거래:
41.40 USD
최악의 거래:
-36.05 USD
총 수익:
930.66 USD (34 334 pips)
총 손실:
-424.01 USD (25 338 pips)
연속 최대 이익:
7 (26.74 USD)
연속 최대 이익:
73.68 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
84.22%
최대 입금량:
7.07%
최근 거래:
48 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.68
롱(주식매수):
125 (55.31%)
숏(주식차입매도):
101 (44.69%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
2.24 USD
평균 이익:
6.79 USD
평균 손실:
-4.76 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.13 USD)
연속 최대 손실:
-36.05 USD (2)
월별 성장률:
16.79%
연간 예측:
203.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.84 USD
최대한의:
39.96 USD (17.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.75% (39.96 USD)
자본금별:
14.85% (98.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|116
|AUDCAD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|275
|AUDCAD
|232
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|2.2K
|AUDCAD
|6.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.40 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +26.74 USD
연속 최대 손실: -16.13 USD
投资有风险，入市需谨慎！
