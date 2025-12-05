- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
128 (61.53%)
亏损交易:
80 (38.46%)
最好交易:
41.40 USD
最差交易:
-36.05 USD
毛利:
828.52 USD (31 174 pips)
毛利亏损:
-367.15 USD (21 094 pips)
最大连续赢利:
7 (26.74 USD)
最大连续盈利:
73.68 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
75.95%
最大入金加载:
3.58%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
11.55
长期交易:
117 (56.25%)
短期交易:
91 (43.75%)
利润因子:
2.26
预期回报:
2.22 USD
平均利润:
6.47 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
3 (-16.13 USD)
最大连续亏损:
-36.05 USD (2)
每月增长:
20.95%
年度预测:
254.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.84 USD
最大值:
39.96 USD (17.75%)
相对跌幅:
结余:
17.75% (39.96 USD)
净值:
3.01% (18.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|228
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|2.8K
|AUDCAD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.40 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.74 USD
最大连续亏损: -16.13 USD
投资有风险，入市需谨慎！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
208%
0
0
USD
USD
661
USD
USD
15
100%
208
61%
76%
2.25
2.22
USD
USD
18%
1:500