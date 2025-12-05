- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
12 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (47.83%)
En iyi işlem:
30.27 USD
En kötü işlem:
-4.43 USD
Brüt kâr:
103.46 USD (15 720 pips)
Brüt zarar:
-31.09 USD (132 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (56.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
15 (65.22%)
Satış işlemleri:
8 (34.78%)
Kâr faktörü:
3.33
Beklenen getiri:
3.15 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.92 USD (7)
Aylık büyüme:
14.48%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
14.31 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|-13
|ETHUSD
|-2
|SOLUSD
|0
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|594
|BTCUSD
|-126K
|ETHUSD
|7.4K
|SOLUSD
|870
|GBPUSD
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.27 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +56.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 47
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 137
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 874
Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan ve önemli uluslararası finans piyasalarında stratejik bir varlığa sahip.
Farklılaştırılmış bir stratejiye ve sürekli olarak üstün getirilere odaklanan girişim sermayesi fonu.
Kanıtlanmış değer yaratma geçmişi ve sürekli olarak piyasa kıyaslamalarını aşan performans.
Farklılaştırılmış aktif yönetimle olağanüstü getiriler.
XZ Capitalium, küresel piyasalardaki yüksek potansiyelli fırsatları belirlemek için titiz temel analiz, gelişmiş risk yönetimi ve stratejik zamanlamayı bir araya getirir.
TEMEL ANALİZ
Sağlam temellere ve önemli değerlenme potansiyeline sahip varlıkların titizlikle seçilmesi.
AKTİF YÖNETİM
Fırsatları yakalamak ve sermayeyi korumak için sürekli izleme ve taktiksel ayarlamalar.
KÜRESEL ÇEŞİTLENDİRME
Risk ayarlı getiriyi optimize etmek için birden fazla piyasa ve varlık sınıfında stratejik tahsis.
STRATEJİK ZAMANLAMA
Gelişmiş teknik analiz sayesinde giriş ve çıkış noktalarının hassas bir şekilde belirlenmesi.
Sermaye Yönetiminde Mükemmellik
Yirmi yılı aşkın küresel uzmanlıkla fırsatları olağanüstü sonuçlara dönüştürüyoruz.
Kuruluştan Getiri %6.120 Toplam Getiri
Performans Yıllık %200
Deneyim +20 yıl
Küresel Sıralamada İlk %1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
573
USD
USD
2
95%
23
52%
100%
3.32
3.15
USD
USD
0%
1:500