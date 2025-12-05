Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan ve önemli uluslararası finans piyasalarında stratejik bir varlığa sahip.





Farklılaştırılmış bir stratejiye ve sürekli olarak üstün getirilere odaklanan girişim sermayesi fonu.





Kanıtlanmış değer yaratma geçmişi ve sürekli olarak piyasa kıyaslamalarını aşan performans.





Farklılaştırılmış aktif yönetimle olağanüstü getiriler.





XZ Capitalium, küresel piyasalardaki yüksek potansiyelli fırsatları belirlemek için titiz temel analiz, gelişmiş risk yönetimi ve stratejik zamanlamayı bir araya getirir.





TEMEL ANALİZ

Sağlam temellere ve önemli değerlenme potansiyeline sahip varlıkların titizlikle seçilmesi.





AKTİF YÖNETİM

Fırsatları yakalamak ve sermayeyi korumak için sürekli izleme ve taktiksel ayarlamalar.





KÜRESEL ÇEŞİTLENDİRME

Risk ayarlı getiriyi optimize etmek için birden fazla piyasa ve varlık sınıfında stratejik tahsis.





STRATEJİK ZAMANLAMA

Gelişmiş teknik analiz sayesinde giriş ve çıkış noktalarının hassas bir şekilde belirlenmesi.





Sermaye Yönetiminde Mükemmellik

Yirmi yılı aşkın küresel uzmanlıkla fırsatları olağanüstü sonuçlara dönüştürüyoruz.





Kuruluştan Getiri %6.120 Toplam Getiri





Performans Yıllık %200

Deneyim +20 yıl

Küresel Sıralamada İlk %1